РИАМО - 2 сен. Мосгорсуд 20 сентября рассмотрит апелляционную жалобу 27-летнего артиста Эльмина Гулиева, более известного как рэпер Эллей, на приговор по делу об аварии с пострадавшими на Остоженке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Резонансная авария произошла сентябре 2020 года на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. Infiniti, за рулем которой находился артист, на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали 4 человека.

По данным экспертизы, Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Рэпер признал свою вину, но настаивал, что «был абсолютно трезв и ничего не употреблял».

Хамовнический суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима.