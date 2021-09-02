РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. ООО «МСК-НТ» получило новый ломовоз для механического сбора и вывоза навалов из крупногабаритных и строительных отходов, сообщил регоператор.

Регоператор по обращению с ТКО продолжает наращивать свой парк спецтехники. 31 августа компания получила новую машину для сбора и вывоза навалов крупногабаритных и строительных отходов.

Новый трехосный ломовоз самосвального типа с манипулятором на шасси МАЗ грузоподъемностью до 20 тонн будет использоваться для механизации погрузочно-разгрузочных работ, в том числе для сбора и перевозки крупногабаритных отходов в ИЖС и СНТ. Благодаря полному приводу техника обладает повышенной проходимостью и мощностью.

Приобретенный вездеход будет незаменим для сбора отходов в условиях бездорожья, в труднодоступных местах, при отсутствии качественного асфальтированного покрытия. Особенно важно наличие такой техники в сезон повышенных нагрузок, осенней распутицы и отсутствия нормативных условий подъезда к контейнерным площадкам.

В осенне-летний сезон традиционно увеличиваются объемы образования ТКО, особенно на проездных площадках частного сектора, в ИЖС и садовых товариществах. Перенакопление отходов на проездных площадках ИЖС, несмотря на ежедневный вывоз ТКО, может приводить к образованию сверхнормативных навалов ТКО, КГО и строительных отходов. Для ликвидации перенакоплений используют именно ломовозы.

На сегодняшний день в автопарке компании насчитывается 7 единиц такой спецтехники. Машины оснащены краном с гидроманипулятором, который позволяет значительно сократить время уборки и погрузки навала.