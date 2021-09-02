РИАМО - 2 сен. Столичные школьники смогут заняться изучением строения и жизнедеятельности клеток, а также узнать какие функции они выполняют новых биологических онлайн-лабораториях в библиотеке «Московской электронной школы», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Работа с лабораториями может не только помочь ребятам лучше освоить биологию, но и вовлечь их в активное наглядное изучение природных процессов и явлений», — отметил директор департамента развития и сопровождения «МЭШ» Центра цифровизации образования Юрий Куприянов.

Виртуальные биологические лаборатории нацелены на изучение цитологии и охватывают 10 тем, которые изучают ребята с 5 по 11 класс. Для школьников доступен интерактивный виртуальный микроскоп, который позволяет рассмотреть отдельные клетки. Закрепить полученные знания можно в игровом формате, решив интерактивную задачу или пройдя тематическую викторину.

Интерактивные материалы могут использоваться для обучения в профильных старших классах и кружках по биологии. Пользователям доступно несколько режимов работы. Например, режимы «Обзор» и «Изучение» позволяют вращать трехмерные объекты на экране, сравнивать и увеличивать их, а также просматривать списки составных элементов.

Библиотека «МЭШ» — крупный образовательный сервис проекта «Московская электронная школа».