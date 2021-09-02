РИАМО - 2 сен. В столичном районе Люблино в 2023 году появится храм в честь святого апостола Андрея Первозванного, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Храм будет выдержан в стилистике самобытной архитектуры ранних храмов Москвы XV-XVI веков. Здание из белого камня будет однокупольным с тремя апсидами и пристроенной звонницей, в нем смогут одновременно находиться 790 прихожан. Стены здания выполнят из кирпича с наружным лицевым слоем. Детали изготовят из искусственного камня, а цоколь облицуют натуральным гранитом.

Работы по строительству храма начались в 2018 году, надземная часть здания будет реализована за счет благотворительных средств. Сегодня ряд работ уже выполнен, до конца года планируется возвести внутренние стены.

В готовом храме на первом этаже расположатся молельный зал, алтарная часть и диспетчерская. В подвале разместится зал приходских собраний на 173 человека, а под алтарной частью предусмотрено помещение для хранения церковной утвари. На территории около здания появится детская игровая площадка.

«Храм станет новой достопримечательностью и точкой притяжения верующих, проживающих в близлежащих домах и соседних районах», — сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программа строительства православных храмов полностью реализуется на пожертвования, создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы.