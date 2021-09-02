РИАМО - 2 сен. Новый порядок расчета больничных листов для родителей с детьми до 8 лет вступил в силу с 1 сентября, об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Теперь больничный будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка, независимо от стажа работы и сроков лечения ребенка, но не более 74 тыс. рублей в месяц. Такая новая схема расчетов позволит поддержать родителей, которые имеют небольшой страховой стаж», – сказала зампред правительства Подмосковья – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что данную меру поддержки родителей предложил президент Владимир Путин в апреле в ходе послания Федеральному Собранию.

Зампред добавила, что для родителей с детьми старше 8 лет правила расчета больничного останутся прежними. В зависимости от стажа и среднего заработка выплата составит от 60% до 100% среднего заработка.