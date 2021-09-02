РИАМО - 2 сен. В настоящий момент, согласно данным телефонного опроса, больше половины россиян готовы принять участие в выборах этой осенью, сообщил в четверг журналистам руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

ВЦИОМ провел социологическое исследование «Рейтинг политических партий». Всероссийский репрезентативный опрос проводился по телефону. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября. Выборка составила 1,6 тыс. респондентов ежедневно.

«51% россиян - половина - заявляют о том, что с высокой долей вероятности готовы принять участие в выборах. <…> В начале года этот показатель был равен 36-39%», - сказал Мамонов.

По его словам, 19% опрошенных, скорее всего, примут участие в выборах. Столько же говорят о том, что в выборах принимать участие не будут. 11% опрошенных пока не определились.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Как Вы думаете, Вы примете или не примете участие в выборах депутатов Государственной думы России, которые состоятся в сентябре 2021 года?».

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму и другие выборы разных уровней. Так, в Подмосковье пройдут выборы в региональный парламент и в органы местного самоуправления.

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