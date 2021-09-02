РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. В подмосковном Красногорске построили и ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный центр площадью более 7 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Спортивный объект площадью более 7 тыс. кв. м удалось построить всего за 1 год благодаря сопровождению Центра содействия строительства при правительстве Московской области.

По словам и.о. председателя центра Веры Пожидаевой, это ледовая арена, которая соответствует всем передовым мировым стандартам. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию этого физкультурно-оздоровительного центра дали возможность взрослым и детям заниматься спортом и позволили создать 44 рабочих места в городском округе.

На территории 4-этажного объекта уже открыли большую и малую ледовые арены, школы хоккея, фигурного катания. Можно арендовать залы хореографии, общей физической подготовки, единоборств и бокса. Также в ФОКе предусмотрены отдельные помещения для медицинского кабинета, камер хранения инвентаря, прачечной, спортивного магазина, отеля для детей и ресторана.