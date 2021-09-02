Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России
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В какой войне Петр I сражался со шведами? Пройди тест РИАМО и узнай, хорошо ли ты разбираешься в истории российских войн.
Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России (1/0)
С кем русские сражались на Чудском озере?
Фото Общественное достояние © wikipedia.org
С рыцарями Ливонского ордена
Верно! Русские разгромили рыцарей-католиков в 1242 году.
С Хазарским каганатом
Нет, русские воевали с хазарами в X-XI веках, и воевали гораздо южнее Чудского озера.
С монголо-татарами, и русские их разгромили!
Нет, русские никогда не сражались с монголо-татарами на Чудском озере.
Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России (2/0)
А перед какой битвой сражались Пересвет и Челубей?
Фото В. М. Васнецов, 1914 год; Общественное достояние © wikipedia.org
Точно перед Ледовым побоищем
Нет, вы не правы. Пересвет и Челубей сразились перед Куликовской битвой в 1380 году.
Конечно, перед Куликовской битвой
Верно! Русский инок Александр Пересвет сразился с богатырем Челубеем из стана Мамая в 1380 году.
Перед Бородинским сражением
Что вы. Пересвет и Челубей — воины, которые сразились перед Куликовской битвой в 1380 году. Тогда Русь билась с монголо-татарами.
Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России (3/0)
В каком веке Русь вела войны с печенегами?
Фото Общественное достояние; Мадридский Скилица © wikipedia.org
Еще в IX веке, с ними воевал сам Рюрик
Нет, Рюрик не воевал с печенегами — с ними сражались Аскольд и Дир. Но в исторический период вы почти попали — русско-печенежские войны происходили в IX-XI веках.
Наверное, в IX-XI веках
Верно! Русско-печенежские войны происходили в IX-XI веках.
В XII-XIII веках
Нет, вы ошиблись! В этот период Русь воевала с другими племенами, государствами и княжествами.
Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России (4/0)
А когда Русь воевала с половцами?
Фото В. М. Васнецов; Общественное достояние © wikipedia.org
Наверное, в IX-XI веках, тогда же, когда и с печенегами
Нет, вы не правы. Русь воевала с половцами в XI-XIII веке после того, как установила относительно мирные отношения с печенегами.
В IX веке
Нет, Русь воевала с половцами в XI-XIII веках, когда уже установила относительно мирные отношения с печенегами.
В XI-XIII веках, когда же еще
Верно! Русско-половецкие войны происходили как раз в этот период.
Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России (5/0)
В каком веке Русь победила татаро-монголов?
Фото С.В. Иванов; Общественное достояние © wikipedia.org
В XV веке, это точно!
Верно! После победы Ивана III над татарами в 1472 году и Стояния на реке Угре в 1480 году Русь избавилась от татаро-монгольского ига.
В XIV веке, сразу после Куликовской битвы
Нет, Русь избавилась от татаро-монгольского ига в XV веке, но Куликовская битва имела ключевое значение в борьбе против татар.
В XVI веке, когда царем стал Иван Грозный
Нет, Русь избавилась от татаро-монгольского ига после победы Ивана III над татарами в 1472 году и Стояния на реке Угре в 1480 году.
Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России (6/0)
В какой войне все-таки Петр I воевал со шведами: в Северной или в Семилетней?
Фото © сайт мэра Москвы
В Семилетней
Нет, это не так. Петр I не мог участвовать в Семилетней войне, потому что умер раньше, чем она началась. А еще в Семилетней войне Российская империя воевала на одной стороне со шведами
В Северной
Да, это так. Северная война длилась с 1700 по 1721 год, в ней Шведское королевство и коалиция государств Северной Европы сражались за господство на Балтийском море.
Петр I вообще не воевал со шведами
Нет, он воевал со шведами во время Северной войны 1700-1721 годов.
Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России (7/0)
Когда русские воевали с Наполеоном?
В 1812 году, разумеется
Да, русские сражались с войсками Наполеона во время Отечественной войны 1812 года.
В 1815 году
Нет, русские сражались с войсками Наполеона во время Отечественной войны 1812 года. В 1815 году Наполеон уже бежал из ссылки, захватил трон и планировал вновь воевать с европейскими державами.
В конце XIX века
С войсками Наполеона Бонапарта русские сражались в 1812 году. Чем вы занимались на уроках истории?
Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России (8/0)
Часто ли воевали Россия и Турция?
Не часто, раза два или три
К сожалению, это не так. Самих русско-турецких войн было ровно десять, но Россия и Турция воевали еще и в рамках Крымской войны в середине XIX века и во время Первой мировой.
Шесть раз
Русско-турецких войн действительно было много, но их было не шесть, а десять! А еще Россия и Турция воевали в рамках Крымской войны в середине XIX века и во время Первой мировой.
Больше десяти раз!
Верно! Самих русско-турецких войн было ровно десять, но Россия и Турция воевали еще и в рамках Крымской войны в середине XIX века и во время Первой мировой.
Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России (9/0)
А воевала ли Россия с Японией?
Нет, не воевала
Что ж, вы ошиблись. Россия воевала с Японией в 1904-1905 годах за контроль над Маньчжурией, Кореей и Желтым морем. Кстати, русские в войне проиграли.
Да, в 1904-1905 годах
Верно! Две империи воевали за контроль над Маньчжурией, Кореей и Желтым морем. Кстати, русские в войне проиграли.
Да, в 1950-1953 годах
Нет, это не так. В эти годы проходила война между Республикой Корея и КНДР, на стороне которой воевал СССР. А вот Российская и Японская империи воевали в 1904-1905 годах.
Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России (10/0)
Ну и самый легкий вопрос. Когда началась Вторая мировая война?
В 1941 году, конечно же!
Нет, вы ошиблись. Вторая мировая война началась в 1939 году, а вот Великая Отечественная — в 1941-ом. Но не расстраивайтесь: согласно опросам ВЦИОМ, лишь треть россиян может назвать дату начала Второй мировой, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.
В 1939 году, разве нет?
Верно! Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, а закончилась 2 сентября 1945 года. Кстати, согласно опросам ВЦИОМ, только треть россиян может назвать верную дату начала Второй мировой — многие путают ее с Великой Отечественной.
В 1945 году
Нет, в этом году Вторая мировая как раз закончилась, а вот началась война в 1939 году.
Зеленый первоклассник
Если вы и прослушали когда-то полноценный курс истории в школе или университете, то уже давным-давно все позабыли. Сейчас ваши знания на уровне первоклассника, но отчаиваться не стоит: наверстать упущенное помогут интересные книги, лекции или те же самые школьные учебники.
Смышленый пятиклассник
Вы в общих чертах можете описать самые важные этапы истории России, но вот в деталях путаетесь. Может, вы и не отличите Северную войну от Семилетней (или заодно и от Столетней), зато ваших знаний хватит, чтобы помочь школьнику с домашним заданием.
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