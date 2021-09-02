РИАМО - 2 сен. Центральный банк России вновь понизил официальные курсы иностранных валют на пятницу, передает Федеральное агентство новостей.

Доллар потерял в стоимости 0,3421 рубля. Курс установлен на отметке в 72,84 рубля.

Курс евро подешевел на 0,0979 рубля: стоимость европейской валюты достигла показателя в 86,29 рубля.

В ходе торгов на Мосбирже утром в четверг доллар дорожал до 73,00 рубля. Европейская валюта также росла в цене, достигая отметки в 86,33 рубля.

Ранее ЦБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку к 2024 году на уровне 5-6% годовых.