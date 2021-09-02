РИАМО - 2 сен. Московские полицейские задержали 52-летнего жителя столицы, которого подозревают в избиении 82-летнего доктора технических наук в центре города, сообщается на сайте МВД РФ.

По предварительной информации, в городском автобусе задержанный мужчина вступил в конфликт с пожилым ученым. Когда доктор наук вышел на остановке на Тишинской площади, подозреваемый проследовал за ним, оскорбляя пожилого мужчину.

В арке дома злоумышленник несколько раз ударил ученого по голове и сбил с ног. Потерпевший поднялся и проследовал к своему дому. Злоумышленник попытался ворваться за ним в подъезд, но мужчина смог удержать и закрыть дверь.

По результатам медицинского заключения у потерпевшего диагностированы ушибы и ссадины.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавила Волк.