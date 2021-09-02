РИАМО – 2 сен. Воскресенские химики устроили воспитанникам Хорловской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья приятный сюрприз на День знаний. При поддержке АО «Воскресенские минеральные удобрения» на территории социально-образовательного учреждения была установлена современная многофункциональная детская площадка, сообщает пресс-служба АО «ВМУ».

Перед ее торжественным открытием сотрудники предприятия побывали на школьной линейке, посвященной началу учебного года. Генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения» Дмитрий Трушков поздравил учащихся с праздником и пожелал им крепкого здоровья, хороших оценок и успехов в получении новых знаний. После приветственных слов и звуков первого звонка заводчане вручили первоклассникам памятные подарки от АО «ВМУ» – канцелярские наборы, которые помогут детям в развитии и учебе.

По окончании официальной части химики в компании с юными воспитанниками школы-интерната отправились осматривать новую детскую площадку. Многофункциональный комплекс привел детей в восторг. Завершилась встреча общей фотографией на память.

АО «ВМУ» уже не первый год оказывает Хорловской школе-интернату всестороннюю помощь. За последние несколько лет в подшефном учреждении был проведен ремонт технических помещений, приобретена бытовая техника для жилых корпусов, школьная мебель, комплект посуды для столовой, закуплены ноутбуки для обучения воспитанников. Ежегодно предприятие презентует воспитанникам учреждения подарки на 1 сентября и Новый год, проводит для детей открытые уроки по химии и экологии.

«Воспитанники Хорловской школы-интерната нуждаются в особой заботе, – отмечает генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения» Дмитрий Трушков. – Многие годы наше предприятие помогает образовательному учреждению создавать для обучающихся здесь мальчишек и девчонок достойные условия учебы и отдыха. Вместе мы сможем сделать так, чтобы они продолжали активно развиваться, радоваться жизни, хорошо учиться и неизменно добиваться всех поставленных перед собой целей».