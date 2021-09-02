РИАМО - 2 сен. В 5 районах Западного округа Москвы идет масштабное благоустройство территорий жилых домов, парков и скверов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В настоящий момент благоустройство продолжается в Можайском районе, районах Крылатское, Кунцево, Раменки и Фили-Давыдково.

«В Можайском районе благоустраиваем большой квартал между улицами Говорова и Барвихинская – приводим в порядок дворы, территорию школы № 1400 и парк «Дубки». Здесь было над чем поработать», – написал мэр в своем блоге.

На детских и спортивных площадках установят горки, качели и тренажеры. На площадках тихого отдыха разместят столики для игры в шахматы. В парке «Дубки» отремонтируют сцену и площадки отдыха.

В Крылатском идет благоустройство сквера у библиотеки им. Анны Ахматовой на ул. Крылатские Холмы. Сейчас там идет монтаж открытой сцены для выступлений и развлекательных мероприятий. Кроме того, в квартале между Рубежным проездом и Крылатской улицей улучшат тропиночную сеть и площадки для отдыха.

В районе Кунцево обновляют дворы в 18-м микрорайоне между улицами Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская и Маршала Сергеева.

Также проводится благоустройство и озеленение территории рядом с храмом иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в Рублеве. Там появятся дорожки для спуска и прогулок по берегу Москвы-реки с пирсами, смотровыми площадками и пикниковыми зонами.

В районе Раменки в порядок приведут территорию рядом с новым зданием инспекций ФНС №29 и №36, которые ежедневно посещает около 1,5 тыс. человек. В Фили-Давыдкове в зоне отдыха у Мазиловского пруда также будет создан теннисный корт.

Все работы по благоустройству районов направлены на создание комфортной городской среды для жизни и отдыха москвичей.