РИАМО - 2 сен. Вторая половина сентября в Центральном федеральном округе, в том числе в Московском регионе, будет теплее первой, тогда прогнозируется классическое бабье лето, сообщается на сайте «Метеовести».

Ожидается, что 3-я и 4-я недели текущего месяца будут теплее многолетних показателей с превышением на 0,5-1 градус и общим количеством осадков в районе 60-70% от нормы сентября.

В Московском регионе в ночь на 3 сентября прогнозируются заморозки до минус 1 градуса. Объявлен «желтый» уровень опасности погоды.

4 сентября и 5 сентября будет дождливо. Дневная температура не будет опускаться ниже плюс 8 градусов, ночная - ниже плюс 2 градусов.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>