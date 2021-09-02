РИАМО - 2 сен. В Подмосковье компания «РТ-Инвест» установит 564 «ЭКОпункта», куда можно будет сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Устройства появятся во всех региональных образовательных организациях и в парках, центрах госуслуг, торговых комплексах. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«ЭКОпункты» устанавливает компания «РТ-Инвест» госкорпорации «Ростех» в рамках совместного проекта с правительством Подмосковья по автоматизированному сбору вторичных ресурсов. Так, в школах 8 городов региона установят 50 «ЭКОпунктов». Аппараты находятся в школах Химок, Мытищ, Домодедова, Долгопрудного, Подольска, Балашихи, Королева и Красногорска.

«Мы инвестируем порядка 200 млрд рублей в комплексную систему переработки отходов, которая включает раздельный сбор тары через «ЭКОпункты», сортировку, переработку полезных фракций в новые материалы и на последней стадии - термическую утилизацию остатков, так называемых «хвостов», с производством электроэнергии. Все элементы этого экологического проекта важны и дополняют друг друга, позволяя добиться в перспективе нулевого захоронения отходов и полного закрытия мусорных полигонов», — сказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, важно изменить психологию людей, привить ответственное отношение к экологическим проблемам, и речь в первую очередь идет о школьниках.

По мировому опыту, роботизированная система раздельного сбора мусора помогает направить на переработку более 90% ценных ресурсов. Проект установки «ЭКОпунктов» поможет полностью отказаться от захоронения отходов.

Оперативная переработка

Подмосковье является лидером по реализации передовых проектов обращения с мусором. С программой «ЭКОпунктов» регион становится в один ряд с европейскими мегаполисами, где внедрили комплексную систему обращения с отходами.

«Когда-то мы не верили, что возможно закрыть мусорные полигоны. Сегодня благодаря поддержке президента (России Владимира Путина – ред.) в Подмосковье их нет - есть современные комплексы по переработке отходов. Следующий этап – максимально использовать вторичное сырье. Мы благодарны компании, которая начинает масштабную программу по установке «ЭКОпунктов», чтобы формировалась культура и разделение мусора было в каждой семье, на каждой кухне, в каждой школе. Дети задают темп взрослым. Наша задача - сделать так, чтобы можно было гулять и не встречать на своем пути бутылки или мусор. Все это будет утилизироваться, перерабатываться», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

3 «ЭКОпункта» также были установлены весной в доме правительства Московской области. «ЭКОпункты» позволяют направить полезное сырье сразу на переработку. Бутылки и банки извлекают в наиболее чистом и пригородном для переработки виде.

«ЭКОпункты» в школах подключены к региональной системе мониторинга, поэтому единый оператор устройств сможет оперативно вывозить сырье. Собранный мусор переработают в новое сырье, из него изготовят новые товары.

Акция

Компания «РТ-Инвест» также запустила акцию для школьников Подмосковья. После того, как они сдадут тару в «ЭКОпункты», они получат баллы, которые надо будет зарегистрировать на сайте. В конце года назовут победителей, которые сдали больше всего банок и бутылок. Самые активные ученики получат призы.

За 2 года компания «РТ-Инвест» ввела в строй в Подмосковье 4 комплекса по переработке отходов общей мощностью 1,5 млн тонн мусора. В конце 2021 года, после того, как достроят вторые очереди, пропускная способность комплексов вырастет до 4 млн т.