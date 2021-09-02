РИАМО - 2 сен. В Подмосковье установят 564 экопункта, куда можно будет сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Устройства появятся во всех региональных образовательных организациях и в парках, центрах госуслуг, торговых комплексах. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Экопункты устанавливает компания «РТ-Инвест» госкорпорации «Ростех» в рамках совместного проекта с правительством Подмосковья по автоматизированному сбору вторичных ресурсов. Так, в школах 8 городов региона уже установлены 50 экопунктов. Аппараты находятся в школах Химок, Мытищ, Домодедова, Долгопрудного, Подольска, Балашихи, Королева и Красногорска.

«Мы инвестируем порядка 200 млрд рублей в комплексную систему переработки отходов, которая включает раздельный сбор тары через экопункты, сортировку, переработку полезных фракций в новые материалы и на последней стадии - термическую утилизацию остатков, так называемых «хвостов», с производством электроэнергии. Все элементы этого экологического проекта важны и дополняют друг друга, позволяя добиться в перспективе нулевого захоронения отходов и полного закрытия мусорных полигонов», — сказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, важно изменить психологию людей, привить ответственное отношение к экологическим проблемам, и речь в первую очередь идет о школьниках.

По мировому опыту, роботизированная система раздельного сбора мусора помогает направить на переработку более 90% ценных ресурсов. Проект установки экопунктов поможет полностью отказаться от захоронения отходов.

Оперативная переработка

Подмосковье является лидером по реализации передовых проектов обращения с мусором. С программой экопунктов регион становится в один ряд с европейскими мегаполисами, где внедрили комплексную систему обращения с отходами.

3 экопункта также были установлены весной в доме правительства Московской области. Экопункты позволяют направить полезное сырье сразу на переработку. Бутылки и банки извлекают в наиболее чистом и пригородном для переработки виде.

Экопункты в школах подключены к региональной системе мониторинга, поэтому единый оператор устройств сможет оперативно вывозить сырье. Собранный мусор переработают в новое сырье, из него изготовят новые товары.

Акция

Компания «РТ-Инвест» также запустила акцию для школьников Подмосковья. После того, как они сдадут тару в экопункты, они получат баллы, которые надо будет зарегистрировать на сайте https://eco-punkt.ru. В конце года назовут победителей, которые сдали больше всего банок и бутылок. Самые активные ученики получат призы.

За 2 года компания «РТ-Инвест» ввела в строй в Подмосковье 4 комплекса по переработке отходов общей мощностью 1,5 млн тонн мусора. В конце 2021 года, после того, как достроят вторые очереди, пропускная способность комплексов вырастет до 4 млн т.