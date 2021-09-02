РИАМО - 2 сен. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения от детского центра «Радуга» в городском округе Пущино в отношении ООО «Новострой» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило обществу проект контракта в установленный законом срок. В нужный срок участник не представил заказчику проект контракта, подписанный электронной подписью.

Поэтому учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение капремонта стоматологической поликлиники. В ней планировалось создать опытно-образовательную площадку «БиоТех-Пущино».

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Новострой» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.