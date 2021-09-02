РИАМО - 2 сен. За минувшее лето пассажиры аэроэкспрессов забыли в поездах и терминалах более 430 вещей, среди которых рентгеновские снимки, валики для краски и кимоно, сообщает пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

Чаще всего забывали солнцезащитные очки, зонты, документы и телефоны.

Для того, чтобы вернуть потерянную вещь, в компании работает склад забытых вещей. Потерявшему нужно обратиться на горячую линию «Аэроэкспресс», к сменному специалисту терминала или на стойку информации и написать заявление о потере.

Не позднее 5 дней с момента обращения сотрудники компании свяжутся с пассажиром. Более 100 вещей были возвращены владельцам.

Выдача забытой вещи происходит при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Можно также обратиться к компании через профили «Аэроэкспресс» в социальных сетях в Facebook и Instagram. Склад забытых вещей находится в депо компании, которое расположено рядом с Белорусским вокзалом на улице Нижняя, в доме 17.