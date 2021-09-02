РИАМО - 2 сен. Автомобилистам в Подмосковье следует быть особо аккуратными за рулем на дорогах из-за возможных заморозков в регионе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ночь с пятницы на субботу температура составит от плюс 2 до плюс 7 градусов. Местами по области вероятны заморозки до минус 1 градуса.

Водителям нужно быть особо аккуратными при крутых спусках и подъемах, а также на мостах и путепроводах. Кроме того, не стоит превышать скорость и совершать резкие маневры во время движения.

Автомобилистам также стоит отказаться от лишних перестроений и обгонов.