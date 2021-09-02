РИАМО - 2 сен. Российский лидер Владимир Путин назвал сегодняшние меры поддержки детей в стране недостаточными, сообщает Федеральное агентство новостей.

Еще он добавил, что до конца 2023 года в России появится более 250 тыс. мест в яслях.

Глава государства отметил, что для этого за последние 4 года из федерального бюджета выделили более 150 млрд рублей.

Ранее президент заявил, что население России могло бы достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке.