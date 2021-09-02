РИАМО - 2 сен. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение подмосковного УФАС России об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Мосэнергосбыт», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба от компании «Выбор-МСК», которую не устраивали действия АО «Мосэнергосбыт» в части составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

В управлении не нашли в действиях «Мосэнергосбыта» признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Выбор-МСК» обратилось в Арбитражный суд Московского округа, который отказал ООО «Выбор-МСК» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.