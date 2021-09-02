РИАМО - 2 сен. Чтобы внедрить новый московский стандарт поликлиник, до 2024 года в столице планируют реконструировать 137 зданий поликлиник. Кроме того, еще около 50 поликлиник включат во вторую очередь программы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

До 2024 года власти Москвы также планируют закупить новое оборудование в поликлиники, обучить специалистов, построить 30 новых зданий поликлиник там, где их объективно не хватает. Будет проведена реорганизация пространства в зданиях медицинских организаций, где не нужно проводить ремонт.

По сути, в ближайшие годы капитально отремонтируют треть поликлинического фонда. Во время ремонта в поликлиниках обновят инженерные системы, создадут условия для медицинского оборудования, в том числе тяжелого, обустроят комфортное пространство для медиков и пациентов.

В 2020-2021 годах были реконструированы 23 здания поликлиник общей площадью около 60 тыс. кв. м. Реконструируются еще 58 зданий поликлиник общей площадью около 240 тыс. кв. м. Работы планируют закончить в конце 2021 – начале 2022 года.

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