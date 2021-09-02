РИАМО - 2 сен. Мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» стало самым популярным способом записи к врачу среди москвичей, на него приходится более 30% от общего числа записей. В целом онлайн-сервисами для выбора дня и времени визита к врачу пользуются уже 75% жителей столицы, запланировавших поход к специалисту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Популярность записи к врачу через интернет растет с каждым годом. Если в 2013 году доля онлайн-записи составляла только 7%, то сейчас — уже более 75%. Отдельно можно отметить и рост популярности мобильных приложений. На сегодня приложение «ЕМИАС.ИНФО» стало самым востребованным способом записи — более 30% от общего числа записей. Чаще всего горожане пользуются именно им для выбора дня и времени визита к врачу», — сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

За все время более 3,7 млн человек воспользовались этим приложением на своих телефонах. С помощью мобильного приложения пациенты могут не только быстро выбрать удобное время посещения врача, но и получить расширенные возможности для заботы о собственном здоровье.

В июле 2020 года в приложении «ЕМИАС.ИНФО» появился доступ к электронной медкарте. На сегодняшний день горожане просмотрели свои медкарты через мобильное приложение уже более 20 млн раз.

В электронной медкарте можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами анализов на Covid-19, лабораторных и инструментальных исследований (КТ, МРТ, флюорография и других), выписками из стационаров и историями вакцинаций взрослых и детей. Также можно вносить данные о личном и семейном анамнезе. Кроме того, доступны информация о выписанных действующих рецептах, данные о вызовах скорой помощи и результаты диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».

При этом можно выгрузить документы из медкарты и отправить их по электронной почте или через мессенджеры, а также самостоятельно добавлять в медкарту другие медицинские документы.

Запись к врачу в поликлинике стала первым сервисом ЕМИАС, появившемся в 2012 году. Изначально запись к врачу осуществлялась через регистратуру, инфоматы и единый колл-центр. Затем появилась онлайн-запись через портал mos.ru. Горожане записались к врачам онлайн уже более 325 млн раз. Чаще всего для записи пользуются мобильными приложениями «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», а также порталами mos.ru и emias.info.

Мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО» и «Моя Москва» можно скачать в App Store, Google Play и App Gallery.

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