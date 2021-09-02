РИАМО - 2 сен. В Московской области завершается сбор урожая озимых зерновых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В сельхозпредприятиях Подмосковья подводят первые итоги сбора урожая озимых культур. На сегодняшний день в регионе озимые зерновые убраны на площади 81 тыс. га, что составляет порядка 95% от плана. Валовый сбор составляет 254 тыс. тонн при средней урожайности 33,7 центнера с гектара», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, озимая пшеница убрана на площади 78,9 тыс. га, это 94% от запланированного, ее валовый сбор составляет порядка 251 тыс. тонн. Озимую рожь аграрии убрали на площади 1,5 тыс. га – 79% с валовым сбором около 3 тыс. тонн. Тритикале убрана на площади 510 га – 71%, валовый сбор составил 2,9 тыс. тонн.

«Уборочные работы озимых зерновых первыми завершили сельхозпроизводители южных городских округов, таких как Серебряные Пруды, Зарайск и Луховицы», - отметил Сергей Воскресенский.

Министр напомнил, что в этом году уборочная кампания озимых зерновых и масличных культур началась в Подмосковье немного раньше, чем обычно.

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