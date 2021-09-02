РИАМО - 2 сен. На сегодняшний день в столице отмечают снижение привлекательности профессии водителя такси. Чтобы обеспечить уровень дохода, который был 7-8 лет назад, водителям приходится работать в пять раз больше, сообщил в четверг заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

«Водитель стал работать больше, а зарабатывает он столько же. Накладываются всякая инфляция, дополнительные траты на топливо, на обслуживание автомобиля, на выплату процентов и так далее. И, конечно же, привлекательность профессии, к сожалению, снизилась», - сказал Пронин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, чтобы обеспечить уровень дохода, который был 7-8 лет назад, водителям приходится работать в пять раз больше. Появляются водители, которые готовы перерабатывать. Из-за этого они сильнее устают, снижается внимательность на дороге.

Ранее Пронин сообщил, что на сегодняшний день почти все водители такси в столице зарегистрированы в системе контроля «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»).

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