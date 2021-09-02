РИАМО - 2 сен. Проживающим в столичных пансионатах, которые проходят ревакцинацию от коронавируса, начали раздавать коробки «С заботой о здоровье», передает корреспондент РИАМО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому жители столицы старше 65 лет, которые повторно вакцинировались от коронавируса, получат подарочные наборы «С заботой о здоровье». До этого программа распространялась на тех пожилых жителей, которые сделали первую прививку.

«Сейчас у нас расширилась возможность получения коробки «С заботой о здоровье». И все вы прекрасно знаете, что в Москве есть дома-интернаты, в которых проживают инвалиды, в которых проживают пожилые люди. И очень важно, что эта мера пришла своевременно. В январе все наши жители, проживающие в интернатах, у которых была возможность вакцинироваться, кто не имел медицинских отводов, проявили активную жизненную позицию, за что мы им очень благодарны, и провакцинировались», - сказала замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Оксана Шалыгина.

Она добавила, что коробка «С заботой о здоровье» полезна, прежде всего, людям пожилого возраста, потому что там есть пульсоксиметр, тонометр, витамины, средства гигиены.

Шалыгина отметила, что сейчас идет активная фаза ревакцинации жителей пансионатов и все те, кто вакцинировался от Covd-19 в первые месяцы и не имеет медицинского отвода, проходят повторную процедуру. Ревакцинация от коронавируса проходит под наблюдением специалистов, сроки первой прививки проверяются.

«Сейчас мы можем сказать, что вакцинация - это очень действенные средство. Мы можем сказать это на основании практики, на основании жизни наших домов-интернатов, в которых живет достаточно большое количество человек. Сейчас мы можем открыто и с уверенностью говорить о том, что дома-интернаты - это зоны свободные от коронавирусной инфекции», - добавила Шалыгина.

Она подчеркнула, что подобные успехи были возможны только благодаря сплоченной работе жителей пансионатов.

Социальный дом «Обручевский»

«Здесь живет чуть менее 400 жителей. Из них 268 человек - представители старшего поколения. Это большая дружная семья, которая действительно очень активна, очень талантливая, очень творческая. <...> Это потрясающие люди, которые заряжают позитивом, которые живут настоящей, яркой жизнью. И одним из подтверждений этому является отношение к вакцинации», - рассказал директор социального дома «Обручевский» Андрей Бесштанько.

Он отметил, что в данном центре вакцинация и ревакцинация проходили и проходят очень организованно, а помогают жителям в этом около 300 сотрудников.

«Конечно, было очень приятно нашим жителям старшего поколения получить подарки мэра, которые они получили от самого сердца», - добавил Бесштанько.

Средний возраст жителя данного центра составляет 74 года, а самому старшему – 102 года.

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