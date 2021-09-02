РИАМО - 2 сен. Проживающим в столичных пансионатах, которые проходят ревакцинацию от коронавируса, начали раздавать коробки «С заботой о здоровье», передает корреспондент РИАМО.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому жители столицы старше 65 лет, которые повторно вакцинировались от коронавируса, получат подарочные наборы «С заботой о здоровье». До этого программа распространялась на тех пожилых жителей, которые сделали первую прививку.
Она добавила, что коробка «С заботой о здоровье» полезна, прежде всего, людям пожилого возраста, потому что там есть пульсоксиметр, тонометр, витамины, средства гигиены.
Шалыгина отметила, что сейчас идет активная фаза ревакцинации жителей пансионатов и все те, кто вакцинировался от Covd-19 в первые месяцы и не имеет медицинского отвода, проходят повторную процедуру. Ревакцинация от коронавируса проходит под наблюдением специалистов, сроки первой прививки проверяются.
«Сейчас мы можем сказать, что вакцинация - это очень действенные средство. Мы можем сказать это на основании практики, на основании жизни наших домов-интернатов, в которых живет достаточно большое количество человек. Сейчас мы можем открыто и с уверенностью говорить о том, что дома-интернаты - это зоны свободные от коронавирусной инфекции», - добавила Шалыгина.
Она подчеркнула, что подобные успехи были возможны только благодаря сплоченной работе жителей пансионатов.
Социальный дом «Обручевский»
«Здесь живет чуть менее 400 жителей. Из них 268 человек - представители старшего поколения. Это большая дружная семья, которая действительно очень активна, очень талантливая, очень творческая. <...> Это потрясающие люди, которые заряжают позитивом, которые живут настоящей, яркой жизнью. И одним из подтверждений этому является отношение к вакцинации», - рассказал директор социального дома «Обручевский» Андрей Бесштанько.
Он отметил, что в данном центре вакцинация и ревакцинация проходили и проходят очень организованно, а помогают жителям в этом около 300 сотрудников.
«Конечно, было очень приятно нашим жителям старшего поколения получить подарки мэра, которые они получили от самого сердца», - добавил Бесштанько.
Средний возраст жителя данного центра составляет 74 года, а самому старшему – 102 года.
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