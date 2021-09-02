РИАМО - 2 сен. Северный умеренный ветер усилится в Москве на фоне низкой для начала сентября температуры воздуха в предстоящие выходные, сообщается на сайте «Метеоновости».

3 сентября среднесуточная температура еще обещает вплотную подобраться к норме первых сентябрьских дней. Между тем синоптики прогнозируют, что в пятницу в Московском регионе ночью не будет осадков, а местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса.

В субботу, 4 сентября, прогнозируется дождь, которые будет идти в течение дня.

5 сентября может стать самым холодным днем первой половины месяца в Московском регионе. Минимальная ночная температура воздуха в столице составит 6 градусов, в Подмосковье - 3 градуса. Местами в регионе возможны дожди, ожидается северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

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