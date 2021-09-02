РИАМО - 2 сен. Для жителей кварталов реновации района Богородское построят 14 объектов социальной инфраструктуры. Всего в районе Богородское по программе реновации подлежат сносу и переселению 144 жилых дома, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«При развитии кварталов реновации учитываются потребности жителей в объектах социальной инфраструктуры и благоустроенных общественных пространствах. Так, для района Богородское разработаны три проекта планировок территорий, согласно им, запланировано строительство детских садов, школ, поликлиники и физкультурно-оздоровительных комплексов – всего 14 объектов», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Так, в микрорайонах 15б-16б запланировано строительство школы на 550 мест, детского сада на 175 воспитанников и физкультурно-оздоровительного комплекса.

В микрорайонах 4б, 5б, 8б и 37б намечено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, поликлиники на 320 посещений в смену, трех детских садов суммарно на 450 мест, двух школ на 950 учащихся, здания образовательного комплекса на 375 мест (школа – 300 мест, детский сад – 75), а также объекта дополнительного образования и музыкальной школы.

В микрорайоне 19б построят образовательный комплекс, в составе которого школа и детский сад на 150 и 50 мест соответственно.

Новая застройка подразумевает благоустройство и озеленение дворовых территорий, строительство детских площадок, мест отдыха. Для развития удобной транспортной инфраструктуры построят новые внутриквартальные проезды и реконструируют действующую дорожную сеть.

Всего в районе Богородское по программе реновации подлежат сносу и переселению 144 жилых дома. Весной этого года в районе уже началось заселение дома на Миллионной улице, д. 3, корп. 1. В эту новостройку начали переезд жители дома №7 на улице Кузнецовской.

Уже на первом этапе реновации, до 2024 года, предстоит начать переселение 2,3 тыс. человек из 12 домов.

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена мэром Сергеем Собяниным в 2017 году. Она предполагает переселение более 1 млн человек в новые дома с улучшенными условиями проживания.