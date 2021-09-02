РИАМО - 2 сен. В столичном Центре цифрового искусства Artplay Media 4 сентября открывается выставка российского художника Зорикто Доржиева «Лоскутный Человек». На ней представят произведения живописи, скульптуру, а также диджитал-объекты и граффити, сообщает пресс-служба центра Artplay.

Выставка представляет собой своеобразный лабиринт, в котором есть огромные изображения лиц воображаемых людей, похожие на фантастические пейзажи или закодированные порталы в другие измерения. Это трансляция впечатлений художника от нового дивного мира, в котором на виду у всех стирается граница между фактом и вымыслом, частым и публичным, внешним и внутренним.

Выставка продлится до 4 декабря 2021 года.

Зорикто Доржиев (Zorikto) – российский художник, заслуженный художник Бурятии, участник многих персональных выставок в музеях России и за границей. Доржиев создает живописные и графические работы, видеоарт, скульптуру, костюмы. Участвовал в создании костюмов к фильму «Монгол» и ряда других картин.