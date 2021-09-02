РИАМО - 2 сен. Совместная законодательная инициатива Мособлдумы и Мосгордумы о существенном увеличении штрафов за незаконный сброс мусора будет направлена в Госдуму. Данная мера поможет в борьбе с незаконными свалками, сообщается на сайте подмосковного парламента.

Зачем увеличивать штрафы

Весной парламенты двух субъектов РФ внесли закинициативу в правительство РФ и получили положительный отзыв. Поправки, которые предлагается внести в КоАП РФ, рассмотрели в четверг на 153-м заседании Мособлдумы.

«Правительство согласно с тем, что действующие сегодня штрафы не отвечают требованиям и их нужно увеличить. Следующим шагом мы направим документ в Госдуму», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, сегодня нарушителям выгоднее оплачивать административные штрафы, чем соблюдать обязательные требования.

«Это приводит к тому, что несанкционированные свалки продолжают расти. Только за прошлый год в Московской области их было выявлено более 4 тыс.», — подчеркнул Баранов.

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов добавил, что незначительные суммы нынешних штрафов не останавливают недобросовестных дельцов, которые решили заработать на вывозе и сбросе мусора.

«На ликвидацию нелегальных свалок из бюджетов поселений тратятся сотни миллионов рублей. Наносится серьезный ущерб экологии, муниципалитетам, которые могли направить эти средства на другие нужды. Кратное увеличение штрафов необходимо для защиты окружающей среды», — считает парламентарий.

Старые и новые штрафы

В настоящее время КоАП РФ предусматривает штрафы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды для граждан в размере 1-2 тыс. рублей (за повторное нарушение – 2-3 тыс. рублей). За сброс отходов из транспорта штрафы не предусмотрены вовсе.

В случае увеличения штрафов за причиненный ущерб окружающей среде граждане будут платить 2-3 тыс. рублей, за повторное нарушение – 3-5 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается дополнить статью КоАП РФ новой частью, которая предусматривает наказание за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сбросе отходов из транспортных средств. Граждан предлагается штрафовать на сумму от 10 до 15 тыс. рублей (20-30 тыс. рублей за повторное нарушение), предпринимателей – от 20 до 30 тыс. рублей (40-60 тыс. рублей с конфискацией транспортного средства за повторное нарушение), юрлиц – от 30 до 50 тыс. рублей (60-100 тыс. рублей с конфискацией транспортного средства за повторное нарушение).

Если нарушитель использовал грузовой транспорт, а также прицеп, трактор и другие самоходные машины, то штрафы предполагается сделать еще выше: для граждан – от 40 до 50 тыс. рублей (от 60 до 70 тыс. рублей за повторное нарушение), предпринимателей – от 60 до 80 тыс. рублей (от 80 до 100 тыс. рублей с конфискацией грузового автомобиля или прицепа за повторное нарушение), юрлиц – от 100 до 120 тыс. рублей (от 150 до 200 тыс. рублей с конфискацией грузового транспорта за повторное нарушение).

Дополнительные меры

Также закинициативой Мособлдумы и Мосгордумы предлагается ввести возможность штрафовать за нарушения, зафиксированные с помощью техсредств, имеющих функции фото- и видеосъемки, видеозаписи.

В указанном случае собственник автомобиля, отмеченный за сбросом мусора со своего транспортного средства, получит штраф в размере 10 тыс. рублей, при повторном нарушении – 20 тыс. рублей. В случае сброса мусора с грузового транспорта предлагается штрафовать на 100 тыс. рублей, повторное нарушение обойдется в 150 тыс. рублей.

Предполагается, что камеры будут устанавливать в наиболее популярных у незаконных мусорщиков местах. Фотоловушки эффективно работают даже ночью, они будут помогать инспекторам экологического надзора круглосуточно держать под контролем большие территории.

В случае принятия закинициативы полномочия по выписыванию штрафов закрепят за сотрудниками экологического надзора и лесного надзора, а также органов МВД.