РИАМО - 2 сен. Инфекцией Covid-19 за прошедшие сутки заразились 614 жителей Подмосковья, больше всего случаев за это время выявлено в Балашихе (77) и Солнечногорске (40), сообщает областной оперштаб.

36 человек заразились коронавирусом в Воскресенске, 35 - в Химках, 29 - в Пушкине, 25 - в Клину, 24 - в Красногорске, по 22 случая - в Дмитрове и Коломне, по 20 случаев в Одинцовском округе и Жуковском, 19 - в Наро-Фоминске, 18 - в Рузе, 14 - в Реутове, 13 - в Домодедове, 12 - в Раменском округе.

По 11 человек заболели в Долгопрудном, Истре, Можайске, Подольске, Щелкове и во Фрязине, 10 - в Шатуре и Люберцах, 9 - в Королеве, по 8 - в Зарайске, Орехово-Зуевском округе, Электростали и Мытищах, по 6 - в Богородском округе, Дзержинском, Котельниках и Сергиевом-Посаде, по 5 - в Волоколамске, Егорьевске и Талдоме, 3 - в Лобне, Павловском Посаде, Серпухове.

По 2 случая выявили в Ивантеевке, Черноголовке и Чехове. По 1 заболевшему - в Ступине, Луховицах и во Власихе.

Ни одного заболевшего коронавирусом за минувшие сутки не оказалось в Бронницах, Дубне, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Краснознаменске, Ленинском округе, Лосино-Петровском округе, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных прудах и Шаховской.

Всего с начала пандемии коронавируса в Московской области выявлено 423 440 случаев заболевания. Скончались 7 817 человек. Выздоровели и выписались 366 220 человек.

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