РИАМО - 2 сен. В 2020 году в авариях с участием такси в Москве погибли 60 человек, сейчас в городе также сохраняется высокая аварийность с участием такси, сообщил в четверг заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин.

«В прошлом году было совершено 1667 аварий с участием водителей такси, в которых погибло 60 человек. Почти 2 тысячи человек получили ранения», - сказал Пронин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, на сегодняшний день аварийность с участием такси в Москве по-прежнему остается высокой. Почти половина аварий связана со столкновениями машин и около трети — с наездами на пешеходов.

«Мы намерены активно влиять на снижение этих цифр <…> через контроль, меры содержания, через административные воздействия и рычаги. Как на агрегаторов, так и на таксомоторные парки», - отметил Пронин.