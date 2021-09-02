РИАМО - 2 сен. В августе «Мострансавто» предоставило около 100 компенсационных автобусов для перевозки пассажиров по заказу АО «Центральная ППК», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусы обеспечивали перевозку пассажиров в связи с изменением расписания следования пригородных поездов или проведением плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

В перевозках компания задействовала автобусы большого и среднего классов из различных филиалов предприятия. Большая часть подвижного состава — 60 автобусов — была направлена для предоставления транспортных услуг пассажирам поездов Рижского направления МЖД.

Автобусы курсировали до окончания путевых работ и полного возобновления железнодорожного сообщения. Для проезда на компенсационных автобусах пассажиры предоставляли действительные разовые билеты или абонементы ЦППК.

В связи с эпидемиологической ситуацией пассажиры в общественном транспорте Подмосковья должны носить маски на протяжении всей поездки.