РИАМО - 2 сен. Сейчас в столице на такси стали ездить в 22 раза в чаще по сравнению с 2010 годом. Больше всего заказов такси приходится на утро и вечер, сообщил в четверг заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

«Сегодня московское такси перевозит в сутки более 1 миллиона пассажиров. Эта цифра с 2010 года выросла в 22 раза», - сказал Пронин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, больше всего поездок пассажиры совершают на такси, заказанных через агрегатор «Яндекса». На долю компании приходится примерно 70% онлайн-заказов. На втором месте находится «Ситимобил» - примерно 20%, и замыкает тройку самых популярных агрегаторов компания Gett. На ее долю в среднем приходится 6% заказов.

«Сегодня в московской агломерации это порядка 150 тысяч разрешений и машин такси. Если говорить про Москву, то это 54 тысячи выданных разрешений», - добавил Пронин.

Он также отметил, что чаще всего такси в Москве заказывают в утренние и вечерние часы. Больше всего заказов поступает из центра, с юга и запада столицы. Кроме того, большими точками притяжения являются аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово.