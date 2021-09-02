РИАМО - 2 сен. Сотрудники таможни аэропорта Домодедово обнаружили незарегистрированные изделия из золота 750 пробы в чемодане гражданина Узбекистана, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Пассажир прибыл в аэропорт рейсом Ташкент – Москва, после чего проследовал через «зеленый» коридор и заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Но в ходе таможенного досмотра ручной клади сотрудники аэропорта обнаружили коробку красного цвета с серьгами и браслетом в ней.

По результатам таможенной экспертизы, рыночная стоимость ювелирных изделий на внутреннем рынке России составила 6 млн рублей. Обнаруженные украшения входят в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

По факту правонарушения проходят проверки в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Согласно закону, при следовании через таможенную границу Евразийского экономического союза воздушным транспортом, товары, таможенная стоимость которых превышает 10 тыс. евро в эквиваленте и (или) общий вес которых превышает 50 кг, подлежат обязательному письменному таможенному декларированию с заполнением пассажирской таможенной декларации.