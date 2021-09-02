РИАМО - 2 сен. В лечебно-диагностическом комплексе ИКБ №1 в Москве начали монтировать лифты, строительство здания завершено на 40%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что строительство этого медучреждения на Волоколамском шоссе идет хорошими темпами.

«В настоящий момент общую строительную готовность объекта мы оцениваем в 40%», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что сейчас идет отделка помещений и монтаж лифтов, устройство внутренних перегородок и монтаж вентилируемых фасадов.

Прежде он говорил о том, что комплекс будет представлять собой 3 отдельно стоящих корпуса. Они будут объединены подземным пространством и надземными переходами. Благодаря этому решению врачи смогут перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

Для пациентов разместят лечебную, диагностическую, хирургическую, акушерско-гинекологическую службы с возможностью проведения стационарного лечения, блока помещений учебных кафедр.

Когда корпус достроят, территорию рядом с ним благоустроят. Там появятся деревья и кустарники, газоны, пешеходные зоны.

Начался монтаж фасадов в лечебном комплексе для инфекционной больницы №1 в Москве>>