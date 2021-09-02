РИАМО - 2 сен. Полицейские в Химках задержали жителя столицы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков при получении международного отправления на почте, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел в одном из почтовых отделений на ул. 9 Мая. Мужчину задержали при получении посылки, где находилась бутылка с 1 литром жидкости. Экспертиза показала, что в состав входит более 200 грамм вещества, являющегося производным наркотического средства метилэфедрона.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В настоящий момент мужчина арестован, добавила она.