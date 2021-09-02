РИАМО - 2 сен. На сегодняшний день почти все водители такси в столице зарегистрированы в системе контроля «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), сообщил в четверг заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

«Сегодня в системе зарегистрировано уже более 100 тыс. водителей такси. Это (почти - ред.) 100% всех активных водителей в нашей московской агломерации», – сказал Пронин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, система создана с целью предотвращения аварийности и переработок водителей, а также для поддержания сервиса на должном уровне.

«Стоимость (поездок на такси - ред.) больше всего будет зависеть от алгоритмов агрегаторов. <…> Но мы считаем, что стоимость расти не должна», – добавил Пронин.

Чтобы зарегистрироваться в КИС «АРТ» водитель должен подать заявку. Ответы на вопросы по введению данной системы можно получить по короткому номеру 3210.

Как сэкономить на такси: работающие лайфхаки от водителей>>