РИАМО - 2 сен. Масштабное благоустройство территории 14 искусственных прудов-регуляторов проведут в столичном районе Марьино, об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее поручение дал мэр города Сергей Собянин во время посещения района в четверг.

Каскад 14 прудов общей площадью свыше 30 га является визитной карточкой Марьина и популярным местом отдыха местных жителей. Кроме того, пруды являются частью централизованной системы водоотведения, регулирующей поверхностный сток и уровень грунтовых вод.

«С просьбой создать в Марьине комфортную зону отдыха вдоль прудов-регуляторов ко мне не раз обращались местные жители и депутаты Госдумы. Мы обязательно разработаем такой проект, согласуем его с жителями и реализуем в ближайшие годы», – отметил мэр.

Уже разработана предварительная концепция, в основу которой положена идея создания экосистемы «5 островов»: «летний офис», «остров культуры», «детский остров», «пляжный остров» и «остров спорта».

Благоустройство Марьинских прудов не проводилось с момента застройки района. Реализовать данный проект планируется в 2022-2023 годах.