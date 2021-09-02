РИАМО - 2 сен. Комплексная реконструкция проходит в зданиях детской городской поликлиники №148, филиал №3, и городской поликлиники №36, филиал №1. Поликлиники находятся на Новочеркасском бульваре. Работы планируют завершить в 2022 году, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В четверг мэр города Сергей Собянин осмотрел ход работ.

5-этажное здание детской поликлиники построили в 1989 году. Комплексную реконструкцию начали в январе этого года. 7-этажное здание второй поликлиники построили в 1994 году. Реконструкцию начали в марте. Работы в обеих поликлиниках планируют завершить в 2022 году.

Здания медицинских учреждений практически полностью перестроят. Будет обустроен фасад, поменяют внутренние перегородки, инженерные коммуникации, окна, двери, проведут отделку помещений.

Поликлиники приведут в соответствие с новым московским стандартом. Рассадку врачей по кабинетам организуют так, чтобы снизить возможность образования очередей и чтобы ожидание приема было комфортным. В поликлиниках появится новое оборудование. Специалисты смогут проводить современные виды диагностики. В поликлиниках также обустроят зоны комфортного ожидания для пациентов. Врачи и медсестры смогут отдохнуть в специальных уютных комнатах. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Московский стандарт поликлиник был принят несколько лет назад. В рамках стандарта вместо регистратуры за стеклом в поликлиниках поставили удобные стойки информации с консультантами. Прием ведут дежурные врачи, справку или направление можно получить в специальном кабинете.

Позже был принят новый московский стандарт поликлиник. В его рамках в поликлиниках появляется больше врачей самых востребованных специальностей, современное техническое оснащение, пациенты могут получить доступ к электронной медкарте, обеспечивается удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений.

В поликлиниках также обеспечивают комфорт для врачей и медсестер, благоустраивают прилегающую территорию.