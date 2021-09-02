РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. Жители городского округа Люберцы смогут получить в собственность земельные участки с гаражами бесплатно до 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

«До 1 сентября 2026 года граждане смогут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражи. Речь идет о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального строительства в период до 30 декабря 2004 года», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

Он уточнил, что многим владельцам гаражей это поможет узаконить свою недвижимость и даст возможность ею распоряжаться.