РИАМО - 2 сен. Первые выходные осени в Московском регионе будут холодными, средняя температура воздуха днем составит 12-15 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погоду в выходные будет определять северо-западный циклон. В субботу температура воздуха составит 12-15 градусов, временами возможны дожди. В ночное время возможны порывы ветра до 12-15 м/с», - сказала Позднякова.

Воскресенье также будет холодным, минимальная ночная температура воздуха в столице составит 6 градусов, в Подмосковье - 3 градуса. Средняя температура в дневное время ожидается на уровне 13-15 градусов. Местами в регионе возможны дожди, ветер ожидается северный со скоростью 5-10 м/с.

Позднякова отметила, что в воскресенье температура воздуха окажется на 3 градуса ниже климатической нормы, погода будет характерна для последних чисел сентября.

По словам синоптика, воскресенье и понедельник новой недели могут стать самыми холодными днями в первой половине сентября.

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