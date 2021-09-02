РИАМО - 2 сен. В Центральной клинической психиатрической больнице Московской области открылось образовательное учреждение для пациентов-школьников с психиатрическим диагнозом. Обучение детей будет проводиться педагогами совместно с медицинскими психологами и врачами-психиатрами медучреждения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы считаем, что жизнь в больнице не ограничивается исключительно лечебным процессом. В школе будет преподаваться общеобразовательная программа. Все классы оборудованы проекторами, учителя обеспечены ноутбуками, а школьники планшетами», - рассказал главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Антон Масякин.

Для открытия школы в здании провели ремонт, а также закупили необходимую мебель, школьные принадлежности и учебную литературу.