РИАМО - 2 сен. У сервиса Instagram произошел масштабный сбой в работе, об этом свидетельствую данные на сайте downdetector.ru.
Впервые пользователи стали сообщать о сбоях примерно в 13:00.
На текущий момент у 66% пользователей не удается загрузить приложение, еще 22% не могут войти в свой профиль. У 11% наблюдаются сложности в работе веб-сайта.
Чаще всего на сбой в работе сервиса жалуются пользователи из Москвы, а также Санкт-Петербурга.
Ранее произошел сбой в работе мобильного приложения банка ВТБ.
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