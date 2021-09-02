РИАМО - 2 сен. У сервиса Instagram произошел масштабный сбой в работе, об этом свидетельствую данные на сайте downdetector.ru.

Впервые пользователи стали сообщать о сбоях примерно в 13:00.

На текущий момент у 66% пользователей не удается загрузить приложение, еще 22% не могут войти в свой профиль. У 11% наблюдаются сложности в работе веб-сайта.

Чаще всего на сбой в работе сервиса жалуются пользователи из Москвы, а также Санкт-Петербурга.

Ранее произошел сбой в работе мобильного приложения банка ВТБ.