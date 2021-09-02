РИАМО - 2 сен. Комплексная модернизация Курьяновских очистных сооружений завершится на юго-востоке столице к концу текущего года. Это крупнейшее предприятие такого рода в Европе, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр Сергей Собянин осмотрел итоги модернизации очистных сооружений АО «Мосводоканал», на которые поступают промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды из 7 округов столицы, с новой Москвы, а также из населенных пунктов Подмосковья.

«Модернизация Курьяновских очистных сооружений является одним из важнейших и сложнейших экологических проектов, который мы реализуем в Москве. Фактически крупнейший природоохранный комплекс столицы будет полностью перестроен. В результате будет полностью устранена эмиссия неприятно пахнущего сероводорода», – отметил мэр.

Второй такой комплекс – Люберецкие сооружения – тоже находится в активной фазе реконструкции, добавил градоначальник.

Комплексная модернизация очистных сооружений заняла около 10 лет и будет в основном завершена к концу 2021 г. На первое полугодие 2022 г. запланированы пусконаладочные работы.

В результате реконструкции Курьяновских очистных сооружений будут полностью устранены выбросы неприятного пахнущего сероводорода. Это позволит улучшить качество жизни до 2 млн жителей южных и юго-восточных районов города.

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