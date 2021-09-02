РИАМО - 2 сен. На юге и северо-западе столицы в четверг прошел град. Это явление вызвано пересечением осадков с холодным атмосферным фронтом, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Сейчас град и дожди наблюдаются на юге и северо-западе столицы.
«На высоте 1,5 км нулевая температура, при соприкосновении осадков с холодным воздухом дождь может сопровождаться кратковременным градом», - объяснила Позднякова.
Четверг в столице стал первым днем метеорологической осени.
Ранее синоптики сообщали, что в пятницу в Московском регионе местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса.
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