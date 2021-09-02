РИАМО - 2 сен. 33 866 тысяч школьников и студентов оформили льготный билет для проезда на пригородных электропоездах ЦППК 1 сентября, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

Больше всего льготных проездных документов учащиеся приобрели на станциях Ярославского направления – более 9 тысяч.

При оформлении школьных или студенческих билетов ЦППК дарила памятные открытки на всех головных вокзалах столицы, от которых отправляются поезда Компании.

Правила проезда не изменились: школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажёры имеют право на проезд с 50% скидкой с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года.