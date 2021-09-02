РИАМО - 2 сен. В России начали перечислять выплаты в 10 тыс. рублей пенсионерам, средства приходят тем, что получает пенсию на банковскую карту, сообщает kp.ru.

Пенсию на карту получают 30,7 млн жителей России. Еще 12,7 млн россиян с 3 сентября смогут получить выплату через «Почту России».

Всего единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат более 43 млн пенсионеров, в том числе неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности и по потере кормильца.

Кроме того, родственники скончавшегося пенсионера тоже смогут получить выплату вместе с невыплаченной пенсией, которую умерший не успел или не смог получить при жизни.

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