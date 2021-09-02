РИАМО - 2 сен. В пятницу, 3 сентября, в Московском регионе ночью прогнозируется переменная облачность без осадков, местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве в ночное время ожидается 5-7 градусов, а в Подмосковье – 2-7 градусов. Днем в столице возможен дождь и 12-14 градусов, по области – 11-16 градусов.

4 сентября прогнозируется небольшой дождь, ночью в Москве будет 6-8 градусов, а по области – 4-9 градусов. Днем в Москве ожидается 11-13 градусов, по области – 9-14 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный 6-11 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с.

5 сентября тоже будет дождливо. Ночью в Москве – 5-7 градусов, по области – от 2 до 7 градусов. Днем в Москве 10-12 градусов.

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