РИАМО - 2 сен. На Волгоградском проспекте от Третьего транспортного кольца до Люблинской улицы изменят организацию дорожного движения, отменив реверсивную полосу, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения правительства Москвы».



Сейчас на участке автомобили двигаются по трем рядам и в сторону центра, и в сторону области, а реверсивная полоса действует попеременно для наиболее загруженного направления. Но данная схема, по словам собеседника агентства, неэффективна: в часы пик одинаково востребованы были оба направления, а невнимательность водителей к сигналам реверсивных светофоров зачастую становилась причиной ДТП.



Отмена реверсивной полосы позволит организовать обычное двустороннее движение. После переразметки и сужения полос в каждом направлении появится по 4 полосы. А чтобы повысить безопасность, успокоить трафик и сделать движение более равномерным, на участке была снижена скорость до 60 км/ч. Благодаря этому на всем протяжении Волгоградского проспекта теперь действует единый скоростной режим.

В настоящее время ведутся работы по нанесению новой разметки и установки дорожных знаков. Работы планируют закончить во второй половине сентября.