РИАМО - 2 сен. Количество фермерских хозяйств на территории Подмосковья увеличилось с 2 тыс. в 2016 году до 2,6 тыс. в этом году. Они являлись объектами прошедшей в августе сельскохозяйственной микропереписи, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходит раз в 10 лет, а микропереписи проводят в течение 5 лет после завершения основной. Последний раз перепись по всей России проводилась в 2016 году.

Объектами сельхозпереписи являются юридические и физические лица, которые имеют или арендуют земельные участки для производства сельхозпродукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.

«В рамках переписи текущего года в Подмосковье насчитывается около 755 тыс. объектов, из них 733 тыс. - это личные подсобные хозяйства, 15,7 тыс. - садовые некоммерческих товарищества (в 2016 году их было 11,8 тыс.), 2,6 тыс. - фермерские хозяйства, а в 2016 году их было зарегистрировано 2 тыс.», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что в Подмосковье объекты сельхозпереписи находятся в каждом муниципалитете, но больше всего их в Раменском, Дмитровском, Рузском округах, Солнечногорске.

В ходе сельхозмикропереписи в Подмосковье опросили не менее 30% участников отрасли, была собрана информация о ресурсах, которыми владеют фермеры, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные организации, садоводческие объединения, а также о результатах их деятельности.

Перепись по-современному

Как отметил руководитель Мосстата Олег Князев, сельскохозяйственная микроперепись проводилась с использованием цифровых технологий.

«Хочу подчеркнуть, что это не только первая сельскохозяйственная микроперепись, но и первая цифровая. Все наши переписчики были снабжены планшетами, причем планшетами отечественного производства. Программное обеспечение тоже было отечественного производства. Это позволило исключить различные сторонние вмешательства», - сказал Князев.

Он добавил, что используемые технологии позволили гарантированно получить неискаженные данные, кроме того, процесс переписи стал более быстрым.

Результаты первого этапа сельхозмикропереписи станут известны в декабре 2021 года. Окончательные итоги, которые будут подведены в 2022 году, опубликуют в свободном доступе.

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